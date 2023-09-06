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Аккаунты каршеринга.
У нас вы можете, купить аккаунт каршеринга.
У нас на сайте вы можете, купить аккаунт каршеринга,Купить аккаунт делимобиля, прямо с сайта, данные от аккаунта появиться в вашем личном кабинете, после покупки.
При покупке с сайта данные от аккаунта появляться в личном кабинете а так же дублируются на почту. При оформлении заказа с сайта обязательно укажите свою почту.
За относительно небольшие деньги вы получаете активированный аккаунт Делимобиль, Яндекс Драйв, Ситидрайв, Белку и пр., зарегистрированный на другого человека, а в базу уже загружены и верифицированы его копии паспорта и прав, и сама его личность.
Для службы каршеринга, все выглядит так, как-будто автомобилем пользуется другой человек. Вуаля.
Это не БРУТ-аккануты, и не левак от случайных пассажиров, т.е. владелец не объявится через 10 минут и не заблокирует.
После покупки вы получаете :
1.Аккаунт зарегистрированный на другого человека ваших данных не где не будет. (Аккаунт остаётся у вас на всегда.)
2.Логин от аккаунта каршеринга.
3.Пароль от аккаунта.
4.Доступ к виртуальной карте можете пользоваться ей можете подключить свою.
5.Аккаунты не краденые.
6.От вас данных не каких не нужно.
Безопасная покупка с сайта данные вашей карты вводить не нужно.
С отзывами о нас вы можете ознакомиться у нас в группе телеграмма канала https://t.me/carsheringavto
Скрины продаж можно посмотреть на сайте во вкладке Скрины продаж.
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Belka Car (доступны все авто)₽2,300.00
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Cars 7₽2,300.00
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Делимобиль (премиум)₽2,300.00
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Делимобиль.₽1,800.00
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Ситидрайв₽1,800.00
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Яндекс драйв (обычный)₽2,300.00
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ЯндексДрайв (премиум)₽2,600.00