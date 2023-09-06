Нажми чтоб посетить Наш телеграмм канал. Аккаунты каршеринга. У нас вы можете, купить аккаунт каршеринга.

У нас на сайте вы можете, купить аккаунт каршеринга,Купить аккаунт делимобиля, прямо с сайта, данные от аккаунта появиться в вашем личном кабинете, после покупки.

При покупке с сайта данные от аккаунта появляться в личном кабинете а так же дублируются на почту. При оформлении заказа с сайта обязательно укажите свою почту.

За относительно небольшие деньги вы получаете активированный аккаунт Делимобиль, Яндекс Драйв, Ситидрайв, Белку и пр., зарегистрированный на другого человека, а в базу уже загружены и верифицированы его копии паспорта и прав, и сама его личность.

Для службы каршеринга, все выглядит так, как-будто автомобилем пользуется другой человек. Вуаля.

Это не БРУТ-аккануты, и не левак от случайных пассажиров, т.е. владелец не объявится через 10 минут и не заблокирует.

После покупки вы получаете :

1.Аккаунт зарегистрированный на другого человека ваших данных не где не будет. (Аккаунт остаётся у вас на всегда.)

2.Логин от аккаунта каршеринга.

3.Пароль от аккаунта.

4.Доступ к виртуальной карте можете пользоваться ей можете подключить свою.

5.Аккаунты не краденые.

6.От вас данных не каких не нужно.

Безопасная покупка с сайта данные вашей карты вводить не нужно.

С отзывами о нас вы можете ознакомиться у нас в группе телеграмма канала https://t.me/carsheringavto

Скрины продаж можно посмотреть на сайте во вкладке Скрины продаж.